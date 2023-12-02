شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الرئيس الأمريكى: نرفض أى محاولات لتقليص مساحة قطاع غزّة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنه يجب عدم الخلط بين حماس و الشعب الفلسطيني، مضيفة: نرفض أي محاولات لتقليص مساحة قطاع غزة.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه سنواصل تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، لافتة إلى أنه نرفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وتابعت نائبة الرئيس الأمريكي أنه يجب أن تتسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية الأمن في غزة.