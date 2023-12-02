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نائبة الرئيس الأمريكى: نرفض أى محاولات لتقليص مساحة قطاع غزّة

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القاهرة - سامية سيد - قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنه يجب عدم الخلط بين حماس و الشعب الفلسطيني، مضيفة: نرفض أي محاولات لتقليص مساحة قطاع غزة.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه سنواصل تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، لافتة إلى أنه نرفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وتابعت نائبة الرئيس الأمريكي أنه يجب أن تتسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية الأمن في غزة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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