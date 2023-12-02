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الرئيس السيسى يشارك فى الاحتفال باليوم الوطنى لدولة الإمارات.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنياً للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

 

وأعرب الرئيسان عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي، كما تقدم الرئيس بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ "كوب 28".

 

الرئيس السيسى يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
الرئيس السيسى يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

الرئيس السيسى يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات
الرئيس السيسى يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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