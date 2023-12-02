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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل قائد عسكري بارز في 7 أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن جثته لا تزال محتجزة في غزة، وتم إبلاغ أسرته. 

 

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان مقتضب: تحت بند سُمح بالنشر: مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر، وجثته محتجزة لدى المقاومة.

 

العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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