شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل قائد عسكري بارز في 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن جثته لا تزال محتجزة في غزة، وتم إبلاغ أسرته.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان مقتضب: تحت بند سُمح بالنشر: مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر، وجثته محتجزة لدى المقاومة.

العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة