شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماكينات الحفر بخط الهرم خلال تنفيذ مترو مصرى 100% لأول مرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجربة جديدة خاضها ”الخليج 365” خلال بدء أول ماكينة حفر فى العمل بإنشاء أنفاق الخط الرابع لمترو الأنفاق، لأول مرة بسواعد مصرية، حيث يدير الماكينات مهندسين وعمال مصريين، والتى تمتلها شركات وطنية، ما يعكس المستوى الكبير من الخبرة الذى اكتسبه المهندسين المصريين لتحقيق حلم صناعة الأنفاق محليا دون تدخل من الشركات الأجنبية.

واطلع ”الخليج 365” على التجربة المصرية الأولى من نوعها فى حفر أنفاق المترو، دون الاستعانة بالأجانب، حيث شهدنا تجربة تشغيل أول ماكينة لحفر أنفاق الخط الرابع للمترو، وكذلك شهدنا تجربة تركيب ماكينتى حفر طول الماكينة 100 متر تقريبا.

وحققت مصر نجاحات ملموسة فى توطين الصناعات، ومنها صناعة الأنفاق، حيث تمكنت الشركات المصرية من إنشاء أنفاق الإسماعيلية المارة أسفل قناة السويس، وكانت البداية للتوسع فى المجال دون احتياج للشركات الأجنبية، لتبدأ الدولة فى إنشاء الخط الرابع للمترو وهو مشروع مصرى 100%، بسواعد مصرية وماكينات حفر مملوكة للشركات الوطنية، وهى تجربة يتم تنفيذها لأول مرة، بعدما كانت تعتمد الدولة على الشركات الأجنبية فى تنفيذ أنفاق ومشروعات المترو.

ويتم تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو من خلال 6 ماكينات حفر مملوكة للشركات الوطنية، تم تركيب 4 ماكينات منهم على مسار خط المترو الواصل من حدود 6 أكتوبر حتى محطة الفسطاط مرورا بشارع الهرم، وبدأت الماكينة الأولى فى حفر جزء من النفق وتركيب الحلقات الخرسانية محلية الصنع.

وتم تركيب ماكينتى حفر ببئر النزول القريب من محطة حدائق الأشجار، كما تم تركيب ماكنتى حفر ببئر النزول بمحطة الأهرامات بشارع الهرم، حيث تم تقسيم أطوال المرحلة الأولى من المشروع لقطاعات، كل قطاع استلمه شركة ويتم تركيب الماكينات ببدايته لإنشاء الأنفاق.