شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: التحقق من شخصية الناخب عن طريق أصل البطاقة ولو منتهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج مستمرة في عملها حتي انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع، وسأل السفير ماهر المهدي سفير مصر لدي سانتيجو في دولة تشيلي، المستشار أحمد بنداري، وذلك خلال تقنية الفيديو كونفرانس، عن مدي إمكانية التصويت بصورة بطاقة الرقم القومى، دون الأصل من عدمة.

وأجاب بنداري: القانون لا يسمح سوي بأصل بطاقة الرقم القومي ولو منتهية أو أصل جواز السفر بشرط أن يكون سارياً، في عملية التصويت، لافتاً إلى أن تقدير الحالة يرجع لرئيس اللجنة .

وتُجرى عملية انتخابات الرئاسة خارج مصر أيام الجمعة والسبت والاحد فى 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وفي هذا السياق عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السادة السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلا عن متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل متابعة الانتخابات بالخارج

جانب من المؤتمر

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات