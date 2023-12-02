شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد باحث فلسطيني بارز في الفيزياء وأسرته خلال قصف للاحتلال على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، السبت، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، أسفرت عن مقتل العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته.

"تايه" كان رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة، وكان باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية، وهو من مواليد مخيم جباليا في 20 أغسطس 1971.

واستؤنف القتال في غزة الجمعة، بعد انتهاء الخليج 365 للهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقصفت إسرائيل، السبت، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، وفق مصادر طبية تابعة لحماس.