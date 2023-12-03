رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة: انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد جورج سدره، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، مناشدة التجار وإلغاء ظاهرة "الأوفر برايس"، مشددًا على أننا الآن لدينا أسعار مرتفعة متتالية والمستورد والمصنع هم من يحددون السعر.

وأشار "سدره"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن يتوقع أن يكون هناك انخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه في شهر 12 تزيد العروض على الأجهزة الكهربائية بشكل كبير.

وتابع: "عروض الشاشات والتلفزيونات في يناير وهم"، مؤكدًا أنه يتم رفع الأسعار حتى يحدث عروض عليه في يناير، موضحًا أن التاجر في فترة العروض بـ "الهايبر" يشتري الأجهزة الكهربائية من خلاله ومن ثم يبيعها بسعر أعلى وهذا يمثل خلق لسوق سوداء للأجهزة الكهربائية.