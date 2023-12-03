الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا تحت آشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، كما تظل الأجواء باردة ليلاً على أغلب الأنحاء .

وحذرت الأرصاد من الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت: "لذا وجب التنويه على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كافة التعليمات المرورية".