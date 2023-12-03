ختام فعاليات قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهدت قرية الجبيل بمدينة طور سيناء، اليوم السبت، ختام فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في مبادرة "أنت الحياة"، والتي تنظمها ضمن برامج العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية والفنية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

بدأت فعاليات اليوم الختامي، بمحاضرة تثقيفية بعنوان "صوت مستقبلك" تحدثت خلالها الدكتورة نهى الحسيني - مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة ومقرر المجلس القومي للمرأة، عن أهمية المشاركة السياسية لكل من له حق التصويت فى الانتخاب، موضحة أن على كل مواطن أن يمارس دوره وواجبه تجاه نفسه ووطنه فى اختيار من يمثلة، مؤكدة أن صوتك مستقبلك وأسرتك ووطنك.

كما تضمنت الفعاليات المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استكمال ورشة المواهب، الرسم على الوجه للأطفال، تلاها ختام ورشة الرسوم المتحركة، وتدريب المشاركين على كيفية ابتكار مشهد فنية متحركة، باستخدام تقنية الخداع البصري.

واختتمت الفعاليات بعرض مسرح عرائس للأطفال، حول المشروعات التنموية بجنوب سيناء، بحضور د. جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب ورئيس مؤسسة "حياة كريمة".

فعاليات مبادرة "أنت الحياة " نفذت بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج.