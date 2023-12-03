محلل سياسي: إجبار الاحتلال لسكان غزة بالنزوح للحدود ضغط غير مباشر على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني، إن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لعدم تماسك الهدنة في غزة وإنهيارها، مشيرًا إلى أنه حتى الساعات الأخيرة من الهدنة كانت الأمور تسير بشكل جيدة في ظل اتصالات مصرية قطرية على أعلى مستوى ومشاورات مع الجانب الأمريكي.

وأضاف الرقب، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية ON، مساء السبت: في اليلة الثامنة لإطلاق سراح المجموعة الأخيرة وفقاً للاتفاق الأول، رفض الاحتلال ذلك وطالب بإطلاق سراح النساء ككتلة واحدة وعدم الربط بين كونهن مجندات في جيش الاحتلال أو مدنين، كون المقاومة أكدت الابقاء على المجندات ويحتجن إلى اتفاق جديد.

وتابع أن القاهرة والدوحة تحاولان تجديد الأمل في إحياء الهدنة بفتح اتصالات ليس مع الموساد بل الشاباك وكل ذلك سصيب في النهاية في الإطار السياسي الرسمي.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، أنه حتى الآن لا توجد بارقة أمل لتجديد الهدنة وإحيائها مجددًا على الأقل في الوقت الحالي، قائلاً: "الاحتلال يريد الضغط على المقاومة لتحسين شروط المفاوضات بشكل أساسي قي ملف الأسرى والجميع يدرك أنه في حال الانتهاء من ملف الأسرى سيمارس الاحتلال وحشية مطلقة ضد الشعب الفلسطيني".