نشرة منتصف الليل| شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات.. وبدء حجز شقق سكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية، كما تجاوزت نسب الإشغال بالمستشفيات تتجاوز ١٠١%.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

إعانة شهرية.. شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بسرعة توفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين.

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خريطة بالأماكن.. بدء حجز شقق سكن لكل المصريين غدًا

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات التحويل لحاجزي شقق سكن لكل المصريين غدا الأحد، لمن هم خارج الأولوية، حيث سيتم فتح باب التحويل لهم في طرح جديد بنظام التمويل العقاري.

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الصحة الفلسطينية: الوضع الصحي في غزة كارثي.. ونسب الإشغال بالمستشفيات تتجاوز ١٠١%

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطنية، إن الوضع الصحي في غزة كارثي.

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أجواء لطيفة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

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وضع جثث تحت سريره لمدة عامين.. ابنة مصطفى محمود تكشف أسرار عن والدها

تحدثت أمل ابنة المفكر الراحل مصطفى محمود، عن المراجعات المستمرة في حياة والدها، ومروره بمراحل فكرية مختلفة ومتناقضة.

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