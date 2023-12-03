رسميا.. نقابة الإعلاميين: إيقاف ريهام سعيد عن الظهور التليفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن المجلس قرر إيقاف الإعلامية ريهام سعيد.

وأضاف سعدة لمصراوي صباح الاثنين: بالفعل قررنا إيقاف الإعلامية ريهام سعيد.

وقال مصدر إن قرار الإيقاف جاء لمخالفة الإعلامية لعقدها مع قناة الشمس وفسخ العقد قبل انتهاء مدته.

وأضاف المصدر: قناة الشمس تقدمت بشكوى ضد الإعلامية واتخذنا قرار الإيقاف في الوقت الحالي.

وظهرت الإعلامية ريهام سعيد، في أولى حلقاتها على قناة هي، أمس السبت.

كانت ريهام سعيد شاركت الجمهور مؤخرًا، بمنشور عبر فيسبوك أعلنت فيه اعتذارها لقناة الشمس بسبب مرورها بأزمة صحية واتخاذها جميع الإجراءات القانونية لفسخ العقد.

وأعلنت قناة هي، تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد؛ لتعود مجددًا إلى الشاشة، بعد فسخ تعاقدها مع قناة الشمس.