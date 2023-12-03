حارسة العقار استدرجته.. كيف قُتل "سائق شبرا" بيد صديقه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة المختصة، بدفن جثمان سائق "توكتوك" قتله صديقه في البساتين.

أوضحت التحريات أن المتهمين تربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه، وأنهما قررا التخلص منه لسرقة التوكتوك الخاص به.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول طلب من الضحية الذهاب إلى حارسة العقار لاستدراجه وقضاء بعض الوقت معها.

ذهب المجني عليه كما طلب منه صديقه وأثناء جلوسه مع حارسة العقار أقدم المتهم الأول وقتله وساعدته المتهمة الثانية في إلقاء جثته داخل الجراج، بعيدا عن المكان محل الجريمة.

وأخذ صديق المجني عليه "التوكتوك" وباعه لأحد الأشخاص بمنطقة شبرا، وعندما طلب منه الأوراق وعده بأنه سيحضرها، وعندما تأخر عليه ذهب لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة.

تبين من خلال الفحص أن صاحب التوكتوك مقيم بشبرا، ومحرر محضراً بتغيبه منذ 3 أيام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد أن تحرت عن آخر ظهور للمجني عليه مع صديقه وحارسة العقار.

اعترف المتهمان بجريمتهما وقررت النيابة المختصة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات لهما 15 يومًا.