شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخر فى حادث طعن غرب باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخص وأصيب آخر بعد أن هاجمهم رجل بسكين فى العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لمصدر بالشرطة الفرنسية.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين على منصة "إكس" أن الشرطة ألقت القبض على رجل كان يهاجم المارة فى الدائرة الـ16 (غرب باريس) بالقرب من برج إيفل، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر وتم إسعافه على الفور.. وأوصى دارمانين بتجنب المنطقة فى الوقت الراهن، حيث نصبت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الحادث.