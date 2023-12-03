شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الأمراض المتوطنة بقصر العينى يكشف سر انتشار "الإمساك" وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسن الجارم رئيس قسم الأمراض المتوطنة بقصر العينى فى حديثه مع " الخليج 365" عن أسباب انتشار الإمساك بين الفتيات فى هذه الفترة، موضحا أن الإمساك يعتبر عرضا وليس مرضا، لأن طبيعة خلق الكائنات عند تناول طعام يجب أن يحدث عملية "إخراج للطعام" لأن القولون لا يستطيع الاحتفاظ بالطعام، ولكن بعض الفتيات"تحرج" من دخول الحمامات بالخارج وتكتم رغبة الإخراج والاستمرار فى ذلك يضعف عضلات الإخراج ويدخل القولون فى حالة من الإمساك.

وأضاف الدكتور حسن الجارم أن تجنب الإمساك يكون من خلال الحفاظ على عملية" الإخراج" فى الصباح مع الشروق ونشاط الهرومانات التي تحرك القولون وتساعد فى الإخراج ويجب احترامها ومنحها وقتها ونصنع وقتا كافيا قبل الذهاب للعمل وتناول مشروف دافئ يحتوى على لبن يساعد على الإخراج والجلوس لفترة كافية لتجنب إحباط العضلات والدخول فى حالة الإمساك، مع ضرورة تناول الخضروات والسلطة والألياف على مدار اليوم لأنها تساعد على الإخراج مع تناول الفاكهة وأبرزها "البرقوق" حيث يتم تناول 4 حبات من البرقوق أو تناوله عصير وتناول البرتقال والابتعاد عن تناول الكمثرى والبطاطس والجزر لعدم احتوائها على الألياف.