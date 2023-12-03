شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مكنت المراكز التكنولوجية المواطنين في محافظة الجيزة من الحصول على ما يحتاجونه من خدمات من خلال قنوات جديدة متطورة ساعدت على التخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.

شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، تقدم عشرات الخدمات الحكومية، منها:

-طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي.

-تجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

-استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

-طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

-طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

-طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.

-استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

-طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.

-طلب قيد اتحاد شاغلين.

-صورة طبق الأصل من قرار هدم.

-طلب تجديد رخصة مصعد.

-طلب رخصة تشغيل مصعد.

-طلب تصالح على مخالفة.

-إلغاء ترخيص إعلان.

-طلب مهلة فتح محل.

-تعديل ترخيص محل صناعى أو تجاري.

-نقل رخصة إشغال طريق فى حال التنازل.

-تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء.

-طلب شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.

-طلب تعديل ترخيص محل عام أو صناعي أو تجاري.

-طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية).

-طلب ترخيص أعمال بناء (ترميم أو تدعيم).

-استخراج رخصة هدم عقار آيل للسقوط.

-تصريح بالحفر لتوصيل المرافق.

جديرٌ بالذكر، أن قرى "حياة كريمة" بالجيزة شهدت إنشاء وتشغيل 11 مجمعًا للخدمات الحكومية، من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين مقار المنشآت الحكومية بالمراكز والمدن وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات ومعاملات يومية، إذ يضم كل مجمع مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية، ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبى محلي.