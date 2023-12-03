شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأستراليا: حرص المصريين على التصويت يعكس الانتماء الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمود زايد، سفير مصر بأستراليا، إن اليوم شهد كثافة تصويتية بوصفه عطلة نهاية الأسبوع، موضحا أن حرص المصريين على التصويت يعكس الانتماء لوطنهم.

وأضاف السفير محمود زايد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن أستراليا بلد كبيرة للغاية والتوقيت يختلف من مكان لمكان داخل قارة أستراليا والساعة الآن 11 و17 دقيقة صباحا في العاصمة وملبورن وسيدنى ولدينا 3 لجان في أستراليا.

وتابع سفير مصر بأستراليا :"اليوم عطلة رسمية في استراليا وكذلك أمس السبت عطلة وبالتالي أعداد المقبلين على الانتخابات في تزايد مستمر ، واختيار ميعاد الانتخابات للمصريين في الخارج أعطى للمصريين في الخارج فرصة للإقبال في يوم إجازاتهم ".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".