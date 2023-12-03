شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن كنيسة العذراء بنيويورك: إقبال شديد على انتخابات الرئاسة من كل الفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدا القمص يعقوب غالى كاهن كنيسة العذراء والأنبا باخيوميوس بنيويورك، أن هناك إقبالا شديدا على الانتخابات الرئاسية من كافة فئات الشعب من المصريين في الخارج وليس فئة بعينها بل كل الفئات ممثلة وهناك مشاركة من الشباب وكبار السن والجميع مرتبط بمصر ويريد دعم بلادهم .

وأضاف القمص يعقوب غالى في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن المصريين في الخارج يرون الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، لذلك هم حريصين على دعم بلادهم والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتابع كاهن كنيسة العذراء والأنبا باخيوميوس بنيويورك، :"هناك توافد وهناك مجموعات كبيرة في نيويورك تذهب للسفارة المصرية وتدلى بصوتها، ونشجع المصريين في الخارج على المشاركة ونوفر لهم انتقالات خاصة في الولايات البعيدة".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".