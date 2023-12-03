شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: جميع الفيروسات التنفسية تشترك فى أعراض واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن جميع الفيروسات التنفسية تشترك فى الأعراض مثل العطس والصداع وآلام فى العضلات والحمى والتهاب الحلق وانخفاض الشهية.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنه العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسى معظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذى ينتج عن سعال أو عطس أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس، مشيرة إلى أن هناك بعض الفيروسات التي تتنتقل عن طريق اللعاب.

كما أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "من أشهر الفيروسات التي تنتقل عن طريق اللعاب Rhino viruses والأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد والفيروس المخلوى التنفسى وفيروس نظير الإنفلونزا والفيروس الغدى وفيروس ابشتاين بار، وتتشارك الفيروسات التنفسية في غالبية الأعراض التي تصيب المريض والتي من أكثرها شيوعا العطس وحمى خفيفة والصداع والتهاب الحلق وسعال وآلام العضلات وانخفاض الشهية".

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن عادة يتعافى معظم الناس من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسى دون الحاجة إلى علاج خاص، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطرة مثل صعوبة التنفس طلب الرعاية الطبية.