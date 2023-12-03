شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى ماليزيا: أغلبية المشاركين بالانتخابات الرئاسية من الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير رجائى نصر سفير مصر في ماليزيا، إن الإقبال الكبير من المصريين في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية تمثل مظاهرة في حب الوطن، موضحا أن هناك أعدادا كبيرة أقبلت على السفارة للتصويت خلال اليوم الأول والثانى للتصويت.

وأضاف سفير مصر في ماليزيا، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن منتخب مصر الوطنى للهوكى وصل منذ ساعات لماليزيا للمشاركة في إحدى البطولات، وشهدنا تواجد 30 لاعبا وكل أعضاء الفريق والعبثة في السفارة للتصويت في الانتخابات.

وتابع السفير رجائى نصر، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي واجب وطنى مهم وعرس انتخابي جميل، وأغلبية المشاركين من الشباب، خاصة أن أغلب المصريين في ماليزيا من الطلاب، حيث كان هناك عدد كبير من الطلاب، واليومين الماضيين شهدنا إقبال كثيف وحرص من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الماليزية وجمعوا بعضهم في حافلات وجاءوا للسفارة للإدلاء أصواتهم .

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".