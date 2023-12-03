وزارة الأوقاف تصدر بيانا بشأن التصفيات الأولية بمراكز الثقافة الإسلامية

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الاوقاف بيانا بشأن التصفيات الأولية بمراكز الثقافة الإسلامية، جاء فيه.. أولا: مراكز الثقافة الإسلامية بالوادى الجديد : تتم التصفية بين مركزى الثقافة الإسلامية للخارجة والداخلة بمقر مركز الخارجة يوم الاثنين القادم الموافق 4 /12 /2023م العاشرة صباحًا، ويحضر الفائز منهما يوم الأربعاء الموافق 6 /12 /2023م العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة للتصفية المركزية.

ثانيا : مراكز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء :

تتم التصفية بين مراكز الثقافة الإسلامية لشمال سيناء (العريش، وبئر العبد، والحسنة) بمقر مركز العريش يوم الاثنين القادم الموافق 4 /12 /2023م العاشرة صباحًا، ويحضر الفائز الأول يوم الأربعاء الموافق 6 /12 /2023م العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة للتصفية المركزية.

ثالثا : مراكز الثقافة الإسلامية بسوهاج وقنا والأقصر وأسوان :

تتم التصفية بين مراكز الثقافة الإسلامية لسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بمقر مركز الثقافة الإسلامية بقنا، ويشارك فى لجنة التحكيم عميد كل مركز أو من يفوضه يوم الاثنين القادم الموافق 4 /12 /2023م العاشرة صباحًا، ويحضر الفائز الأول يوم الأربعاء الموافق 6 /12 /2023م العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة للتصفية المركزية.

رابعا : مراكز الثقافة الإسلامية بجنوب سيناء والمنيا والإسكندرية (العجمي) والسويس والإسماعيلية :

تتم التصفية بين مراكز الثقافة الإسلامية لجنوب سيناء والمنيا والإسكندرية (العجمي) والسويس والإسماعيلية بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة يوم الأربعاء الموافق 6/12/2023م العاشرة صباحًا صباحًًا.