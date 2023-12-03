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محاكمة متهمين في "خلية داعش حلوان" الإرهابية اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا.

يواجه المتهم تهمة الانضمام إلى خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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