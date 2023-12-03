شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لذوى الإعاقة.. اعرف مجهودات الكناس لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، حيث تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذعام 1992.
ويعتقد البعض أن الكنائس تهتم بشكل كبير بالجانب الروحى ولكن هناك أنشطة أخرى تتمثل فى دورها المجتمعى، ولعل أبرزها التعامل مع ذوى الإعاقة، حيث تهتم بعلاجهم ومتابعتهم المستمرة ومحاولة إدماجهم مع المجتمع وسط أقرانهم وذويهم.
ويقوم المركز أيضا بعمل دمج مجتمعى فى المدارس للأطفال ذوى الإعاقة بالتعاون مع التربية والتعليم كلا حسب منطقته و محافظته، بالإضافة إلى وجود تعاونبين المركز وبعض المدارس الدولية لتدريب المدرسين لاستقبال أطفال ذوى إعاقة وبالأخص ذوى متلازمة داون ضمن الطلبة الجدد. كما يهتم المركز بالتأهيل المهنى لذوى الإعاقة.
فيما يعتقد البعض أن الكنائس تهتم بشكل كبير بالجانب الروحى ولكن هناك أنشطة أخرى تتمثل فى دورها المجتمعى، ولعل أبرزها التعامل مع ذوى الإعاقة، حيث تهتم بعلاجهم ومتابعتهم المستمرة ومحاولة إدماجهم مع المجتمع وسط أقرانهم وذويهم.
وتستقبل الكنيسة فئة الصم وضعاف السمع من سن 5 سنوات حتى 19 سنة سواء مسلمين أو مسيحيين وتوفر لهم الأنشطة التالية.
1- تدريس مناهج الصم بلغة الإشارة.
2- تدريبات مهنية لإكسابهم مهارات لدمجهم فى المجتمع مثل توفير ورش خيامية للسيدات الصم وورش صدف للشباب الصم وورش خياطة ونجارة وإكسسورات وأوريجامى.
3- أنشطة ومهارات فنية ورياضية مثل الرسم والمسرح والدودج وكرة القدم.
4- تدريب الأهالى على لغة الإشارة بالمجان لدعم التواصل بين أولياء الأمور وأبنائهم الصم.
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