شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببكين: استمرار توافد أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى الصين، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية تسير بيسر في مقر السفارة في بكين والقنصلية العامةً بمدينة شانغهاي لليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، مؤكدا أن عملية الاقتراع تتم في أجواء وطنية وبطريقة منظمة خاصة مع حرص أبناء الجالية المصرية في الصين رغم برودة الطقس على التوافد للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم من منطلق الانتماء والارتباط الكبيرين بوطنهم الأم مصر.

وأضاف السفير عاصم حنفي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن أفراد البعثة الدبلوماسية في السفارة المصرية ببكين والقنصلية العامة في شنغهاي حرصوا على تذليل كل العقبات لتمكين أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية المصرية من المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، حيث تواجدوا بشكل مستمر وعلى مدار الساعة طوال أيام الانتخابات؛ لتلقي الاتصالات والاستفسارات من أبناء الجالية بمختلف المناطق للإجابة على استفساراتهم وتوضيح كل الإجراءات الخاصة بالمشاركة في العملية الانتخابية وتسهيل وصولهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إضافة إلى الاستمرار في تقديم كافة الخدمات المعتادة الأخرى الخاصة بالشئون القنصلية.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 كان قد بدأ يوم أول أمس الجمعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً على مدار اليوم واختيار المرشح الذي يرغب فيه عبر وضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي قد أصدرت ضوابط محددة لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات حول العالم، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

وكان قد بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي اليوم في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".