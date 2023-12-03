شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارة قرب المستشفى الإندونيسي فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن طيران الاحتلال يشن غارة قرب المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وفى وقت سابق وجه المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده لإنقاذ الوضع في قطاع غزة، وتواصله مع الأطراف الدولية فى هذا الصدد.

ونوه وربيرج - خلال اتصال هاتفي عبر تطبيق "زوم" مع برنامج (مساء دي.إم.سي.)، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية (دي.إم.سي.)، إلى الجهود الدبلوماسية بين أمريكا ومصر وقطر، والتى كانت وراء الهدنة المؤقتة فى قطاع غزة.