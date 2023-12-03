شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببروكسل: مشاركة ملحوظة من مختلف الأعمار فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، أن أمس السبت، اليوم الثانى لتصويت المصريين بالخارج، شهد زيادة ملحوظة فى اعداد المصريين المقيمين والمتواجدين على أراضى بلجيكا ولوكسمبورج من المشاركين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتوقع سفير مصر تزايد أعداد الناخبين خلال الفترة القادمة وحتى انتهاء عملية التصويت اليوم الأحد قبل إغلاق الصندوق الانتخابى عملية التصويت فى تمام التاسعة مساء، تمهيدا لبدء عملية الحصر العددى لمن ادلوا بأصواتهم وبدء عملية الفرز وتحديد عدد الأصوات الصحيحة، وتلك الباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، وإرسال كافة الكشوف والنتائج إلى وزارة الخارجية ومنها إلى اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عبد العاطى، إن السفارة فى بروكسل شهدت توافدا كبيرا من ابناء الجالية من مختلف الفئات العمرية، خاصة من الشباب والسيدات وكبار السن خلال اليوم الثانى لعملية التصويت التى بدأت فى تمام التاسعة صباحا واستمرت حتى التاسعة مساء، مما يعكس الوعى لدى أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج بأهمية ممارسة حقهم الدستورى ومشاركتهم فى صياغة مستقبل وطنهم، مشيراً إلى أن عملية التصويت تجرى بدون اية مشاكل او عوائق، لافتاً إلى التسهيلات التى قدمتها السفارة لإتمام عملية التصويت بشكل سلس وسهل.

وأشار السفير بدر عبد العاطى إلى أن مشاركة أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج فى الانتخابات الرئاسية تتم بصورة حضارية ومشرفة، وتعكس مدى ارتباطهم بوطنهم وحرصهم على المشاركة فى صياغة مستقبله.