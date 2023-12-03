شكرا لقرائتكم خبر عن ما فائدة طرح القمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأحد، جلسة جديدة رقم 98 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق.

وجاء قرار إنشاء البورصة المصرية للسلع للحد من كثرة تداول المنتجات وتوفير السلع بأسعار عادلة وهو ما حدث خلال طرح القمح وتوفير للمطاحن كذلك طرح العديد من السلع الأخرى .

على جانب آخر تنسق البورصة المصرية للسلع مع وزارة البترول والثروة المعدنية لطرح عدد من السلع الخاصة بقطاع البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلي المفاوضات الجارية مع وزارة قطاع الأعمال العام لطرح سلعة القطن حيث إن البورصة المصرية للسلع هي بورصة حاضرة لتداول السلع الاستراتيجية والأساسية ومن أهمها الحاصلات الزراعية والحبوب والغلال والمعادن بأنواعها إضافة إلى السلع الأخرى سواء الأولية او الثانوية منها.