شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشروعات الرصف والتطوير بمدن الحوامدية وأبو النمرس ومنشأة القناطر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن برفع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك، وتذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقًا لأعلى المعايير؛ لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة وضمان تحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز مشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر.

أبو النمرس

تشهد مدينة أبو النمرس أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ21 شارعًا بمتفرعات شارع مركز الشرطة، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة ورصف طريق 6 أكتوبر، ابتداءً من مدرسة ترسا التجريبي حتى كوبري شبرامنت بطول 1900م.

الحوامدية

بدأت المحافظة أعمال تطوير وتوسعة ورصف شارع متولي الشعراوي، بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل، بطول 1200م وعرض 20م.

منشأة القناطر

تشهد مدينة منشأة القناطر أعمال توسعة بشارع المحطة بالجلاتمة من طريق كوبري الجلاتمة حتى السكة الحديد، وأعمال تطوير ورصف لطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتى طريق 19 ببرقاش بطول 5كم، بالإضافة إلى أعمال توسعة وتطوير ورصف بطريق طراد النيل بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.