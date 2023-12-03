شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى: إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا لإحلال وتجديد المنشآت المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد.

قال سويلم، إنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، وذلك لمتابعة حالة القنطرة واتخاذ أى قرارات بشأنها، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء "المرحلة الأولى" من الصيانات الدورية اللازمة لـ30 بوابة علوية من بوابات القنطرة وكذا معالجة فواصل كوبرى القنطرة.

وعقب ذلك تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة "المرحلة الثانية"، والتى تتضمن الأعمال صيانة 16 بوابة علوية بالقنطرة، وعدد2 ونش موازنات، وصيانة ماكينات الديزل، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة، وقد تم حتى تاريخه نهو الأعمال بنسبة تنفيذ 55%، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة 12 بوابة علوية وجاري صيانة 2 بوابة علوية، مع الإستمرار في باقى الأعمال.

ومن المقرر البدء قريباً في "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا، حيث تم البدء فى عملية دراسة استشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ولمدة خمسة شهور، على أن يعقب ذلك طرح عمليه استكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناء علي مخرجات الدراسة الإستشارية خلال شهر مايو 2024 .

جدير بالذكر، أن قناطر إدفينا تضم 46 فتحة بعرض 8 أمتار/ فتحة ، ويعلوها طريق بعرض 9 أمتار، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض 12 مترا وطول (80) مترا.