شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتسريع العمل فى القطاعات المتبقية من تطوير ترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.

وتابع المحافظ مراحل العمل الجارية لقطاعات ترعة المريوطية من كوبري الشيشيني وحتى كوبري فلفلة بطول 650 مترًا وبالقطاع الثاني حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، وبالقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

واستعرض المحافظ المراحل النهائية لساحات انتظار السيارات والمنطقة التجارية، والتى وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المدرجة لتشغيلها فى أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وخلال تفقد المحافظ لأعمال توسعة وتطوير الطريق على جانبي الترعة، وجه بسرعة الانتهاء من تحويل الكابلات الكهربائية والمرافق المتعارضة مع الأعمال لتنفيذ طبقة الرصف بالشارع بالإضافة إلى تشجير وتجميل ورفع كفاءة الطريق البطئ بالمريوطية مع سرعة رفع أي مخلفات أو رتش نواتج الأعمال الجارية.

وتابع المحافظ القطاع الأخير للمشروع حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى والتي تشمل أعمال توسعة للطريق على جانبي الترعة وإقامة مواقف لسيارات السرفيس مدعمة بخطوط سير جديدة، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وساحات انتظار ونقاط خدمية وغرف للإدارة ومناطق استثمارية.

وخلال جولته شدد المحافظ على كل الجهات المعنية بالإسراع من وتيرة العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلي المناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير.

رافق المحافظ خلال الجولة السادة محمد نور السكرتير العام المساعد وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة ومحمود حسين رئيس جهاز مشروع السرفيس بالمحافظة وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء.