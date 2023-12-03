شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تشارك بقافلة طبية وتوقع الكشف على أكثر من 650 حالة لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر
شارك في أعمال اللجنة التي أقيمت بمتابعة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على اللجنة، عدد من الأطباء بواقع 11 عيادة متخصصة، و36 طالبًا وطالبة؛ للمساعدة والتدريب على خدمة المجتمع، وكذا في ملتقى التوظيف، والمعرض المصاحب القافلة، وألقت الدكتورة عزيزة الصيفي، والدكتورة هناء العبيسي، كلمتين أوضحتا فيهما دور جامعة الأزهر في تدريب ذوي الهمم على أجهزة الحاسب الآلي، كما أوضحت شام علي، مقررة اللجنة، المساعدات التي تقدمها اللجنة لذوي الهمم بالتعاون مع وزارات التضامن، ومؤسسات المجتمع المدني.
يذكر أن اليوم العالمي لذوي الهمم (الإعاقة) يوافق 3 من ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم ذوي الإعاقة؛ بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم، وإشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
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