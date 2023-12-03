شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير ورصف طريق مركز التنمية المحلية بسقارة فى البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال تطوير ورصف طريق مركز التنمية المحلية بسقارة في مركز ومدينة البدرشين، حيث تم البدء في إزالة الطبقة المتهالكة والبروز والتعديات بالطريق تمهيدًا لبدء أعمال الرصف بطول 1600م؛ لتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال التطوير والرصف وفق الجدول الزمني المحدد والمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير والرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023/2024 لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة.

جديرٌ بالذكر، أن طريق مركز التنمية المحلية بسقاره، يربط بين طريق سقارة السياحي الذي سبق تطويره العام الماضي مع طريق سقاره البلد مرورًا بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والذى يخدم العاملين على مستوى الجمهورية ويعمل على تدريبهم وصقل مهاراتهم.