شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج العدوى الفيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج العدوى الناتجة عن الفيروسات مثل السعال والتهاب الجيوب الأنفية الحاد والإنفلونزا ومعظم التهابات الحلق ونزلات البرد. وقدمت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح الهامة لتقليل ظهور البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية والتى تضمنت: - الالتزام بجرعات المضاد الحيوى الموصوفة​​. - استكمال البرنامج العلاجى بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن​​. - عدم استخدم المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.​​

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