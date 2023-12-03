شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يطلب أفراد أمن استعدادا لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت وزارة النقل، استعداداتها لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، ومن بين الاستعدادات إتاحة فرص عمل بالمحطات الجديدة، حيث تم الإعلان عن حاجة المحطات الجديدة لأفراد أمن إدارى.. وفى النقاط التالية أهم التفاصيل.

-المحطات المقرر العمل بها "السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائرى - محور روض الفرج:

-مقرر بدء تشغيل المحطات في أكتوبر القادم.

-تشمل الوظائف "تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل علي الحياة - دورات تدريبية مجانية - ترقيات فى مجال الأمن الإدارى - اليونيفورم مجاناً - زيادة سنوية".

-الراتب يبدأ من 3300 جنيه، 6 أيام عمل في الأسبوع 10 ساعات يوميا.

-يتم التقديم على الوظائف من خلال التواصل على أرقام "01011471676 -01207273996 – 01123894722 ".

-من شروط الوظيفة "الطول مناسب - الهيئة المناسبة - إجادة القراءة والكتابة " .

-مهام الوظيفة: تنظيم الحركة على أرصفة المترو والأمن العام بالمحطة.