شكرا لقرائتكم خبر عن صحف روما تبرز لقاء الرئيس السيسى وميلونى: مصر وإيطاليا من أجل السلام فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الصحف الإيطالية الضوء على لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.



صحف إيطاليا تبرز لقاء السيسى وميلونى

وقالت وكالة أنسا تحت عنوان "إيطاليا ومصر من أجل سلام مستدام فى غزة"، إن ميلونى توجهت بالشكر ببرئيس السيسى على تعاونه الدبلوماسى واللوجستى فى نشر المساعدات الإنسانية الإيطالية لغزة من ميناء العريش المصرى ، وعلى وصول سفينة فولكانو المحملة بالمساعدات الطبية ، واتفق الطرفان على مواصلة العمل بروح من التعاون من أجل تحقيق السلام المستدام فى غزة.



صحف إيطاليا تبرز لقاء السيسى وميلونى 3

وقالت صحيفة بورصا ايطاليا إن لقاء ميلونى والسيسى ركز أيضا على العلاقات الثنائية وخاصة آفاق نمو التجارة وتعزيز التعاون والترابط فى مجال الطاقة بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي، وهنأ فى كلمته دولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.. "كوب 28"، مشيداً بحسن التنظيم ومؤكداً ثقته الكاملة في قدرات دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة.



صحف إيطاليا تبرز لقاء السيسى وميلونى 2

وقال الرئيس السيسى إن مؤتمرنا ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضى وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسئولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة.