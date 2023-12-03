شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية مسنة تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة بسلطنة عمان: لازم ننزل عشان بلدنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وحرصت سيدة مسنة على التصويت، قائلة: جاية عشان مصر بلدى وشبابها ومستقبلها ولازم صوتنا يوصل ونشارك".
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
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