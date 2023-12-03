شكرا لقرائتكم خبر عن لو إنت خارج الأولوية.. اعرف الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى وأماكنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

١- التحويل من الفيوم الجديدة إلي مدن " الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين".

٢- التحويل من مدينة طامية بالفيوم إلى(الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة).

٣- التحويل من البحيرة إلى دمنهور .

٤- التحويل من العلمين إلي (البحيرة - وادي النطرون).

٥- وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة).

٦- وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق).

٧- وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").