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لو إنت خارج الأولوية.. اعرف الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى وأماكنها

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القاهرة - سامية سيد -  

 

١- التحويل من الفيوم الجديدة إلي مدن " الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين".

 

٢-  التحويل من مدينة طامية بالفيوم إلى(الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة).

 

٣- التحويل من البحيرة إلى دمنهور .

 

٤- التحويل من العلمين إلي  (البحيرة - وادي النطرون).

 

٥- وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة).

 

٦- وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق).

 

٧- وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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