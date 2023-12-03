شكرا لقرائتكم خبر عن لو إنت خارج الأولوية.. اعرف الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى وأماكنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
١- التحويل من الفيوم الجديدة إلي مدن " الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين".
٢- التحويل من مدينة طامية بالفيوم إلى(الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة).
٣- التحويل من البحيرة إلى دمنهور .
٤- التحويل من العلمين إلي (البحيرة - وادي النطرون).
٥- وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة).
٦- وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق).
٧- وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").
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