شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحول للإعلان السابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى فى 12 خطوة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم إجراءات التحويل للإعلان السابع عشر بـ مشروع الإسكان الاجتماعي.. وللتيسير علي المواطنين.. نقدم لكم خدمة جديدة لشرح كيفية التحويل في خطوات محددة:

١- فترة التحويل تبأ من اليوم وتستمر لمدة شهر حتي 4يناير 2024.

٢- يشترط للسماح لك بالتحويل عدم سحب مبلغ جدية للحجز الذي تم سدادها من قبل.

٣- تم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق "Cservices.shmff.gov.eg".

٤- الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عاماً.

٥- حال الرغبه في التحويل يتم الدخول علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعى وتحميل كراسة الشروط واستمارة التحويل ثم كتابة الرغبة الجديده وبعد ذلك يتم رفعها مره أخرى للموقع مع المستندات الأخرى.

٦- يتم استكمال باقي مبلغ جدية الحجز للوحدات المقرر تسليمها خلال 3 سنوات ، أو مبلغ مقدم الحجز للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري ورفع الإيصال علي الموقع.

٧- تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.

٨- فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، سيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد.

٩- سيتم إضافة 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة.

١٠- فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.

١١- يتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان.

١٢- يتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.