شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل المصري في جدة: نتعاون مع الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القنصل العام المصري في جدة، السفير أحمد عبد المجيد التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال السفير أحمد عبد المجيد، في تصريح لقناة النيل للأخبار، إن الإجراءات التي تتخذها القنصلية تكون بتعليمات من الهيئة الوطنية للانتخابات، وجميعها تدعو للتسهيل على المواطنين والسماح بأكبر قدر منهم للتعبير عن رأيه وإبداء صوته ".

وأضاف: "توافد حشود من الناخبين المقيمين جنوب المملكة العربية السعودية أمام اللجان مع فتح باب التصويت لليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج"، متوقعا تزايد أعداد الناخبين اليوم.

وأشار، إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت كافة التسهيلات للتيسير على الناخبين وتوفير وسائل الانتقال لهم، مؤكدا انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.