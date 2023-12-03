شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتونس: مشاركة الشباب والسيدات فى انتخابات الرئاسة تعكس وطنيتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير إيهاب فهمى سفير مصر لدى تونس، بإقبال أبناء الجالية المصرية فى تونس على المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، خاصةً الشباب والسيدات، وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية ما يعكس إدراكهم لمسئوليتهم الوطنية.

وقال السفير ايهاب فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن سفارة مصر بتونس تواصل لليوم الثالث على التوالي استقبال أبناء الجالية المصرية بتونس والذين حرصوا على التواجد والمشاركة، حيث قطع الكثير منهم لمسافات كبيرة قادمين من مختلف الولايات التونسية لإدراكم ووعيهم بأهمية دورهم الوطني في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. وأكد أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام داخل مقر السفارة المصرية بتونس .. مشيرا إلى أن المصريين في تونس جعلوا من هذه المناسبة احتفالية وطنية في حب ودعم مصر. وأضاف أن السفارة المصرية بتونس على تواصل مستمر ودائم مع أبناء الجالية لتشجعيهم على المشاركة في صناعة مستقبل بلدهم وأولادهم، لافتًا الى أن السفارة قامت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير كافة التيسيرات لتمكين المواطنين المصريين المقيمين في تونس من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الجمعة الماضية واستمر على مدار 3 أيام تنتهي اليوم ، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقرات البعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم. ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة والسبت، في أول وثانى أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز