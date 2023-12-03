أخبار مصر.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اصطفاف الكثير من أبناء الجالية المصرية فى مختلف دول العالم أمام مقر اللجان الانتخابية للتصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة
اصطف الكثير من أبناء الجالية المصرية فى مختلف دول العالم أمام مقر اللجان الانتخابية للتصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.
استمع المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى شرح من السفراء الذين يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 فى الخارج، وتطورات اليوم الثالث والأخير للتصويت فى 137 سفارة بالخارج.
افتتاح مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم
رحبت وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوي الإعاقة، بمناطق: المرج ومصر الجديدة"، حيث قاموا بإهداء الأطفال من أبناء تلك الدور هدايا عينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
أعلن مسؤولون فلسطينيون، عن سقوط أكثر من 700 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و شمال الصعيد ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .
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