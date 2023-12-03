أخبار مصر.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اصطفاف الكثير من أبناء الجالية المصرية فى مختلف دول العالم أمام مقر اللجان الانتخابية للتصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة

اصطف الكثير من أبناء الجالية المصرية فى مختلف دول العالم أمام مقر اللجان الانتخابية للتصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت بالخارج دون مشاكل تؤثر على العملية الانتخابية استمع المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى شرح من السفراء الذين يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 فى الخارج، وتطورات اليوم الثالث والأخير للتصويت فى 137 سفارة بالخارج.

افتتح اليوم، مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية لمنتدى شباب العالم، المُقامة على مدار ثلاثة أيام في مدينة السلام شرم الشيخ، ويشارك المتحدثون والشباب من مختلف الجنسيات في ورش العمل والفعاليات. رحبت وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوي الإعاقة، بمناطق: المرج ومصر الجديدة"، حيث قاموا بإهداء الأطفال من أبناء تلك الدور هدايا عينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، رسالة إلى قادة العالم، على هامش كلمته خلال حفل توقيع "نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك للأديان من أجل المناخ"، وافتتاح جناح الأديان في COP28.. شيخ الأزهر: أوجه نداءً بل صرخة من رجل مسلم بسيط أوقفوا الحرب فى غزة.. فيديو وزارة التضامن: استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل لذوى الإعاقة مجانا

أعلن مسؤولون فلسطينيون، عن سقوط أكثر من 700 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعي " سكن مصر "، بمدينة غرب أسيوط " ناصر الجديدة "، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة.

افتتاح مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالممسؤولون فلسطينيون: أكثر من 700 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعةوزير الإسكان: إجراء قرعة علنية بين المتقدمين لحجز وحدات "سكن مصر" غرب أسيوطشبورة كثيفة اليوم تصل للضباب وأجواء باردة ليلا والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف فى الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و شمال الصعيد ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .