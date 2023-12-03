شكرا لقرائتكم خبر عن بالنشيد الوطنى.. أبناء الجالية المصرية بالنمسا يشاركون بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمعت منذ قليل أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، فى أتوبيس للتوجه لمقرات التصويت ، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى يومها الأخير بالخارج.

وحرص أبناء الجالية المصرية بالنمسا على رفع صور الرئيس السيسى وأعلام مصر، تعبيرا منهم عن وقوفهم خلف دولتهم وقيادتها السياسية، وسط هتافات النشيد الوطنى"

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.