افتتاح مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" ضمن منتدى شباب العالم (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت جلسات مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، المقامة ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية لمنتدى شباب العالم، على مدار 3 أيام في مدينة السلام شرم الشيخ، بمشاركة شباب من مختلف الجنسيات .

ودار النقاش حول قضايا السلام وحل النزاعات والحروب، بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

بدأت الفعاليات بالجلسة الافتتاحية لمبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وجلسة نقاشية تفاعلية، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "معاً نحو عالم يعمه السلام"، ويشارك الشباب في ورشتي عمل بعنوان "نحو تعزيز آليات السلام المستدام في مجتمعات الصراعات والحروب" و"حماية المدنيين: مسؤولية الجميع".

كما عقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان "الصوت الذي لا يسمعه أحد: تداعيات الصراعات والحروب المسلحة على الإنسانية"، ويتخلل الجزء الثاني من اليوم الأول انطلاق المبادرة، زيارة للنصب التذكاري "إحياء الإنسانية" ومشاركة قصص شبابية ورسائل للسلام.

وقال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يمر بعدد من الأزمات والتحديات الكبرى لها عدد من السمات والتحديات على مستوي العالم، متابعا: "إحدى سمات أزمات اليوم أنها أزمات عابرة للحدود.. أي أزمة تشهدها أي دولة لا تؤثر عليها فقط ولكنها تؤثر على الإقليم وقد تؤثر على العالم.

وأضاف محمد كمال خلال كلمته في مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية لمنتدى شباب العالم: "حرب غزة.. غزة ذات مساحة جغرافية محدودة وعدد سكان ليس كبيرا ولكنها أصبحت أزمة تهدد السلام العالمي.. ونفس الأمر على أزمة أوكرانيا وعلى العديد من الأزمات التي اجتاحت العالم في السنوات الماضية.. أزمات عابرة للحدود وتؤثر على الجميع وهذه الأزمات وخاصة ما يتعلق بالحروب أن دخول هذه الحروب أصعب من الخروج منها والحرب ترتبط بهدف سياسي معين وكثيرا من لا نجد الهدف السياسي لهذا الحرب وفى غياب سيناريوهات لما بعد الحرب".

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