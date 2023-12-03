شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بهولندا يتحركون بأتوبيس للتصويت بانتخابات الرئاسة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع منذ قليل أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بهوبندا، فى أتوبيس متوجهين لمقرات التصويت ، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك فى يومها الأخير بالخارج .

وحرص أبناء الجالية المصرية بهولندا على التقاط الصور التذكارية بأعلام مصر ، والتفاعل مع الأغانى الوطنية المصرية "تسلم الأيدى" ، تعبيرا عن حبهم لوطنهم .

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.