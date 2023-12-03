شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة 2024.. المصريون يدلون بأصواتهم فى لندن رغم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم سقوط الأمطار فى العاصمة البريطانية، لندن، وبرودة الجو، ذهب أبناء الجالية المصرية إلى التصويت فى السفارة المصرية فى لندن فى ثالث أيام انتخابات المصريين فى الخارج.



صور السيسى فى لندن

ورفع عدد من أبناء الجالية الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكانت شهدت سفارة مصر فى لندن إقبالا متزايدا على مدار الساعات الماضية، في آخر أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وشهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.



الناخبون فى لندن

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.



لندن

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.