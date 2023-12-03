شكرا لقرائتكم خبر عن بالأعلام.. الجالية المصرية فى الرباط تصوت فى اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت أبناء الجالية المصرية فى الرباط بالمغرب فى ثالت أيام انتخابات المصريين بالخارج، وكانت شهدت سفارة مصر فى الرباط إقبالا متزايدا على مدار الساعات الماضية، في آخر أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.



الجالية المصرية فى الرباط

وشهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.



الرباط

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.



المصريون فى لرباط

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.