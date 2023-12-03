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شكرا لقرائتكم خبر عن حشود المصريين بالرياض للتصويت بانتخابات الرئاسة بهتافات "تحيا مصر".. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
وهتف أبناء الجالية المصرية فى الرياض "تحيا مصر" ، رافعين أعلام مصر ، تعبيرا منهم عن الحب الشديد لوطنهم وسعادتهم بالعرس الديمقراطى .
ويُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، كما تم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
0220543411
أو على الرقم:
0220543415
فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية – Egyptian Ministry of Emigration
البريد الإلكتروني: [email protected]
واتساب رقم:
01004114672
01069613755
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مُقيمًا أو مُسافرًا لفترة وجيزة، أن يُدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
رصد غرفة عمليات وزارة الهجرة تصويت المصريين بالخارج
غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج
متابعة تصويت المصريين بالخارج
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