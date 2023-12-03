شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة 2024.. توافد كبير للجالية المصرية بجنيف فى ثالث أيام التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد أبناء الجالية المصرية على مقر قنصلية مصر فى جنيف للإدلاء بأصواتهم فى آخر أيام الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية، حيث توافدت أعداد كبيرة من المصريين منذ صباح اليوم مع افتتاح اعمال اللجنة الانتخابية فى تمام التاسعة بتوقيت جنيف، خاصة أن اليوم عطلة .

وشهد أمس أيضا توافدا كبيرا لأبناء الجالية من المناطق الناطقة بالفرنسية من سويسرا وجنيف وما حولها. وتسير عملية الإدلاء بالتصويت منذ اليوم الأول بيسر وسهولة، بعد أن وفرت قنصلية مصر كافة السبل التي تكفل لأبناء الجالية الإدلاء بأصواتهم بسهولة وحرية، وأعرب المصريون الذين توافدوا للتصويت عن سعادتهم بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري الوطني للانتخابات الرئاسية، مؤكدين دعمهم لمسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة. يذكر أنه من المتوقع ان يستمر هذا التوافد على مدار ساعات اليوم وحتى إغلاق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي ( العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ) .

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة والسبت، في أول وثانى أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

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