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"الأوقاف": افتتاح 11405 مساجد بتكلفة 15.5 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح أكثر من (1150) مسجدًا، خلال العام الحالي 2023، حيث تم افتتاح (1100) مسجد حتى يوم الجمعة الماضي: منها (863) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(237) مسجدًا صيانة وتطويرًا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي (11405) مساجد بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 ملايين جنيه.

وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم الأحد- أنه يجرى افتتاح (15) مسجدا إحلالا وتجديدًا يوم الجمعة المقبلة، كما سيتم افتتاح أكثر من (35) مسجدًا قبل نهاية ديسمبر الجاري، وتم فرش أكثر من ألفي مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، وحصل 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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