الفريق محمد زكي يلتقي وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق شول طون بالوك وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وبحسب بيان، تناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها علي الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة لدولتى مصر وجنوب السودان، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري بين البلدين مستقبلاً.

من جانبه أعرب وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان عن تقديره لجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، متطلعا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري لجمهورية جنوب السودان بالقاهرة.